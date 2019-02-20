Рядом с корпусом БФУ имени Канта на улице Невского вырубят 750 деревьев

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-20T15:40:12+03:00

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Рядом с корпусом Балтийского федерального университета имени Канта в скором времени начнется повальная рубка деревьев. Об этом сообщает сайт мэрии города, на котором опубликована информация о выданном 15 февраля этого года порубочном билете на 750 деревьев.

Согласно документу, рубка пройдет на участке с кадастровым номером 39:15:132501:0139, площадь которого составляет 291 379 квадратных метров.

Выписка по объекту сообщает, что на участке планируется размещение объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, а именно университетский городок.

В мэрии же «Комсомолке» сообщили, что вырубка должна была пройти раньше.

- На этом участке БФУ планирует разместить 5 общежитий, - пояснила начальник пресс-службы мэрии Инна Вербицкая. – Разрешение на застройку им было выдано еще несколько лет назад, а финансирование они получили только сейчас. На время выдачи разрешения там был кустарник, а сейчас деревья, конечно, подросли.

ИСТОЧНИК KP.RU