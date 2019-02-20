2019-02-20T15:57:33+03:00
Общество

Директор школы по плаванию в «Юности»: Из-за подозрительного звонка сорвались соревнования

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Спорткомплекс «Юность» в Калининграде был эвакуирован в среду в середине дня - причиной стало сообщение том, что здание заминировано.

Была проведена эвакуация посетителей спортзалов, а также бассейна. Об этом «Комсомолке» рассказал директор спортивной школы по плаванию в «Юности» Андрей Макаров.

- Сегодня должны были быть соревнования: первенство города и первенство области по разным возрастам. 350 участников! Участники уже начали подходить. На 14 часов была намечена разминка, а в 13:30 объявили об эвакуации, - рассказывает «КП» директор спортивной школы Андрей Макаров. – Я в этот момент находился в кабинете. Администрация сообщила об эвакуации, все начали выходить на улицу. В бассейне никого пока не было. Из-за подозрительного звонка соревнования отменили.

Всех судей, тренеров и участников соревнований отпустили по домам. На месте работают кинологи с собаками.

- Смотрят, ищут. Нам сказали, что еще час будут работать. Соревнования перенесем, проведем завтра, – заключил директор школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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