2019-02-20T16:06:19+03:00
Общество

Получивший травму в калининградском порту докер отсудил 700 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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Житель Калининграда отсудил у морского торгового порта компенсацию морального вреда за полученную на производстве травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Осенью 2016 года на мужчину, работавшего докером-механизатором, упала связка механических прутков и повредила ему ногу. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Московский районный суд установил, что вред здоровью был причинен по вине работников порта и пришел к выводу о том, что ОАО «Калининградский морской торговый порт» должно выплатить ему компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Предприятие обжаловало решение, однако судебная коллегия областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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