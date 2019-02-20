Получивший травму в калининградском порту докер отсудил 700 тысяч рублей
Житель Калининграда отсудил у морского торгового порта компенсацию морального вреда за полученную на производстве травму. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Осенью 2016 года на мужчину, работавшего докером-механизатором, упала связка механических прутков и повредила ему ногу. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Московский районный суд установил, что вред здоровью был причинен по вине работников порта и пришел к выводу о том, что ОАО «Калининградский морской торговый порт» должно выплатить ему компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Предприятие обжаловало решение, однако судебная коллегия областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU