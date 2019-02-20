В Калининграде в два раза снизилось число преступлений, совершенных пьяными подростками

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-20T16:12:48+03:00

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В Калининградской области по итогам 2018 года почти в два раза снизилось число преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как рассказал вице-премьер Илья Баринов, также по итогам года в регионе удалось сократить количество общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности, на 18,8% (с 69 до 56), количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 13% (с 976 до 856).

- Несмотря на масштабную комплексную работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, необходимо усилить взаимодействие между муниципальными и региональными комиссиями. Только совместно нам удастся усовершенствовать данную деятельность и снизить подростковую преступность до минимума, – отметил Илья Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU