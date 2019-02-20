Калининградец заправил полный бак и скрылся, не заплатив за бензин
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде полицейские задержали водителя, который заправил в бак 70 литров и скрылся, не заплатив за бензин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел на АЗС в поселке Северный Багратионовского района.
Прибывшие на место полицейские просмотрели записи камер наблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 23-летний калининградец.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU