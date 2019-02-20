В мэрии Калининграда объяснили, как развязанные шнурки влияют на увеличение количества ДТП
Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич заявил, что в ДТП виновато не только содержание улиц.
- ДТП – это ситуация, которая складывается из тысячи причин, - заявил чиновник. - Оно происходит не только из-за неправильного содержания улично-дорожной сети, хотя и это тоже серьезный критерий. Но надо начать с того, выспался человек или не выспался, позавтракал или не позавтракал, завязал шнурки или не завязал, вспомнил что-то, отвлекся куда-то. И вот тебе на тебе – ДТП. Одна секунда, и ты уже там. Мы боремся с этим. Делаем это превентивными способами, стараемся улучшать техническое состояние средств организации дорожного движения.
Также Химич назвал несколько мест концентрации ДТП: в районе Восточной эстакады на Московском проспекте, а также весь Советский проспект и улица Невского.
ИСТОЧНИК KP.RU