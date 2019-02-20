2019-02-20T16:55:05+03:00
Общество

В Калининграде будут судить сотрудника колонии, жестоко избившего осужденного

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника колонии №9, который жестоко избил осужденного. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, в январе 2018 года заместитель начальника отдела безопасности колонии на Советском проспекте сломал два ребра одному из осужденных, который, якобы отказался убрать за собой остриженные волосы.

Действия уже бывшего сотрудника колонии были расценены как превышение должностных полномочий с применением насилия.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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