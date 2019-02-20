На Ленинском проспекте избили до полусмерти и ограбили 58-летнего прохожего

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-20T16:59:14+03:00

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Это случилось на Ленинском проспекте в Калининграде поздним вечером. Трое бездельников случайно заметили в руках у прохожего дорогой смартфон и решили поживиться. Мужчину догнали, затащили в подъезд и жестоко избили. Смартфон отобрали, как и банковскую карту, с которой благополучно сняли 50 тысяч рублей. ПИН-код сообщил негодяям владелец карты под угрозой жестокой расправы. Пострадавшего заметили жильцы дома, сразу вызвали "скорую" и полицию. В итоге 58-летний калининградец попал в больницу с тяжелыми травмами.

Задержали троицу довольно быстро - помогли камеры видеонаблюдения. Грабителями оказались ранее судимые 24-х, 29-ти и 32-летний жители Калининграда. Во время задержания у подозреваемых были изъяты заряженные травматический и пневматический пистолеты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

- Подозреваемые арестованы и помещены в следственный изолятор. Ведется следствие, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU