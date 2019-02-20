2019-02-20T17:15:19+03:00
Общество

В Калининграде опыт турборазметки на площади Василевского перенесут на другие перекрестки

По мнению транспортников мэрии, этот опыт можно назвать удачным
Иван МАРКОВ
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Опыт разметки с площади Василевского перенесут еще на два перекресткаОпыт разметки с площади Василевского перенесут еще на два перекресткаФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич заявил, что опыт турборазметки с площади Василевского будет переноситься на другие перекрестки города.

- Используя опыт турборазметки на площади Василевского, и я считаю, что это удачный опыт, мы такую же подобную разметку разместим еще на двух перекрестках с кольцевым движением, - сообщил транспортник. - Это на перекрестке Горького-Гайдара и на Гайдара-Челнокова. Схемы у нас подготовлены, и с наступлением благоприятного времени и температурного режима мы соответствующую разметку там нанесем.

Химич отметил, что турборазметка на Василевского «исключает конфликтные точки на перекрестке».

- Суть этой разметки в том, что при заезде на перекресток у тебя нет конфликтных точек. Если ты правильно едешь по разметке, и выезжаешь с перекрестка, то у тебя скорость пересечения перекрестка высокая, - добавил Химич.

- Может, стоило для начала старую разметку убрать? – спросили журналисты.

- Да, там была временная разметка, потом мы нанесли постоянную. Согласен, не все у нас хорошо, - ответил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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