На улице Серпуховской в Калининграде водитель БМВ сбил 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-20T17:15:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду утром сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наезд произошел около 8 часов утра на улице Серпуховской. 20-летний водитель БМВ при движении задним ходом сбил 11-летнего мальчика.

На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU