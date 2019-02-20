На улице Серпуховской в Калининграде водитель БМВ сбил 11-летнего мальчика
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в среду утром сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Наезд произошел около 8 часов утра на улице Серпуховской. 20-летний водитель БМВ при движении задним ходом сбил 11-летнего мальчика.
На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU