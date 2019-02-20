Гимназии в Балтийске присвоили имя погибшего в Чечне морского офицера

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-20T18:08:03+03:00

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Гимназии №7 в Балтийске присвоили имя погибшего в Чечне морского офицера. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Выпускник школы №7 1985 года Константин Покровский погиб в ходе задания 31 июля 2003. Указом президента он был награжден орденом «Мужества» (посмертно).

- Известие о гибели Константина в гимназии приняли близко к сердцу и сделали все возможное для сохранения памяти о нем. Совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Калининградской области установлена мемориальная доска, в школьном музее одноклассники Константина оформили памятный стенд. А 15 февраля совет депутатов принял решение присвоить гимназии имя Константина Покровского, - сообщили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU