2019-02-20T19:09:51+03:00
Дом. Семья

Еще зима, а в Калининградской области уже появились перелетные птицы

Кирилл Алексеев
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На днях в Калининградской области был поставлен температурный рекорд, державшийся с 1995 года. В Ботаническом саду БФУ имени Канта уже зацвели подснежники и калина. Но это не все аномалии. Уже в середине февраля многие смогли понаблюдать стаи перелетных птиц в небе.

- Сейчас летят транзитом гуси, журавли и лебеди-кликуны, - рассказала биолог БФУ, орнитолог Юлия Гришанова. - Прилетели чибисы, но вот сказать наши гнездящиеся птицы или мигрирующие точно нельзя. До сих пор остается неясным, стимулирует ли повышение температуры воздуха весной непосредственно сам отлет птиц с европейских зимовок. Местные пока не отмечены нами. Но, в целом, миграция птиц началась примерно на две недели раньше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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