Власти Зеленоградска призывают владельцев отеля «Королева Луиза» отремонтировать исторический фасад
В Зеленоградске комиссия по благоустройству фасадов зданий, которые являются объектами культурного наследия, провела проверку. Выяснилось, что одно из зданий в городе-курорте находится в ненадлежащем состоянии Речь идет об отеле «Королева Луиза».
Как сообщает администрация Зеленоградска, по итогам прошедшей проверки было выдано предписание собственнику здания гостиницы на улице Московской на приведение фасада в надлежащие состояние в соответствии с паспортом фасада.
«Срок исполнения 30 дней. За неисполнение предписания собственник здания может быть привлечен к административной ответственности», - говорится в сообщении.
При этом на сайте отеля висит объявление о продаже здания за 60 миллионов рублей. Покупателей пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU