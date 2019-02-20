Власти Зеленоградска призывают владельцев отеля «Королева Луиза» отремонтировать исторический фасад

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-20T19:10:18+03:00

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В Зеленоградске комиссия по благоустройству фасадов зданий, которые являются объектами культурного наследия, провела проверку. Выяснилось, что одно из зданий в городе-курорте находится в ненадлежащем состоянии Речь идет об отеле «Королева Луиза».

Как сообщает администрация Зеленоградска, по итогам прошедшей проверки было выдано предписание собственнику здания гостиницы на улице Московской на приведение фасада в надлежащие состояние в соответствии с паспортом фасада.

«Срок исполнения 30 дней. За неисполнение предписания собственник здания может быть привлечен к административной ответственности», - говорится в сообщении.

При этом на сайте отеля висит объявление о продаже здания за 60 миллионов рублей. Покупателей пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU