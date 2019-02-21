В Советске во время ночного пожара погиб мужчина
Серьезный пожар случился в ночь на четверг 21 февраля в городе Советске. В 00:23 поступило сообщение о том, что горит четырехэтажный дом на улице Ленина. Уже через 2 минуты пожарные были на месте с автолестницей и приступили к работе.
Как сообщает «КП» пресс-служба МЧС России по Калининградской области, из задымленных помещений оперативно выводили жильцов – всего было эвакуировано 27 человек. Погиб мужчина, предположительно - хозяин одной из квартир.
Лишь к 3 часам ночи пожар был полностью ликвидирован.
На четвертом этаже в квартире полностью выгорело помещение кухни площадью 24 квадратных метра.
В ликвидации пожара участвовали 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU