2019-02-21T10:05:35+03:00
Происшествия

В Советске во время ночного пожара погиб мужчина

Из жилого дома эвакуировали 27 человек
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезный пожар случился в ночь на четверг 21 февраля в городе Советске. В 00:23 поступило сообщение о том, что горит четырехэтажный дом на улице Ленина. Уже через 2 минуты пожарные были на месте с автолестницей и приступили к работе.

Как сообщает «КП» пресс-служба МЧС России по Калининградской области, из задымленных помещений оперативно выводили жильцов – всего было эвакуировано 27 человек. Погиб мужчина, предположительно - хозяин одной из квартир.

Лишь к 3 часам ночи пожар был полностью ликвидирован.

На четвертом этаже в квартире полностью выгорело помещение кухни площадью 24 квадратных метра.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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