В Калининграде водитель БМВ выехал на «встречку» и сбил 13-летнюю школьницу
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В среду утром на улице Муромской в Калининграде сбили подростка. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 10 часов. 27-летний водитель БМВ в нарушении правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода около жд переезда.
В результате наезда девочка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU