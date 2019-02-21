В Калининграде водитель БМВ выехал на «встречку» и сбил 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-21T10:11:49+03:00

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В среду утром на улице Муромской в Калининграде сбили подростка. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 10 часов. 27-летний водитель БМВ в нарушении правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода около жд переезда.

В результате наезда девочка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU