2019-02-21T10:25:12+03:00
Спорт

Юные хоккеисты из Светлогорска выиграли золото всероссийских соревнований в Башкортостане

В соревнованиях участвовали 16 команд
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Третий и решающий этап национального турнира «Золотая шайба» провели в республике Башкортостан. Там собрали 16 команд, которые приехали из маленьких городов и сел России. Играли дети до 15 лет.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, отличный результат показала команда «Светлогорец» из нашего Светголоврска. Наши ребята одержали шесть побед из шести возможных.

Мальчишки разгромили сверстников из Архангельской области, Чувашии и Татарстана.

В финале жители Светлогорска одолели жителей Челябинской области.

В минспорта отметили, что в конце февраля наша команда отправится на первенство Санкт-Петербурга, а в начале марта сыграет домашний международный турнир «Балтийское побережье» под эгидой регионального отделения всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти Заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова.

«Золотая шайба» — один из старейших отечественных турниров, стартовавший в середине 60-х годов. В разные годы эти соревнования открыли миру таких спортсменов, как Владислав Третьяк, Владимир Мышкин, Владислав Фетисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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