Ревнивый калининградец разбил молотком автомобиль нового друга своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-21T10:28:11+03:00

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В полицию Ленинградского района пришел расстроенный 25-летний калининградец и рассказал, что ночью кто-то повредил его БМВ. У автомобиля разбили стекла, зеркала заднего вида, фары, поворотники и элементы кузова. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.

Полицейские довольно быстро выяснили личность злоумышленника. Им оказался 49-летний калининградец.

- Оказалось, что мужчина из ревности решил отомстить новому другу бывшей возлюбленной. Выпив для храбрости и вооружившись молотком, злоумышленник ранним утром пришел во двор дома, где проживает соперник, и разбил его машину, - сообщили в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU