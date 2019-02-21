Ревнивый калининградец разбил молотком автомобиль нового друга своей возлюбленной
В полицию Ленинградского района пришел расстроенный 25-летний калининградец и рассказал, что ночью кто-то повредил его БМВ. У автомобиля разбили стекла, зеркала заднего вида, фары, поворотники и элементы кузова. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.
Полицейские довольно быстро выяснили личность злоумышленника. Им оказался 49-летний калининградец.
- Оказалось, что мужчина из ревности решил отомстить новому другу бывшей возлюбленной. Выпив для храбрости и вооружившись молотком, злоумышленник ранним утром пришел во двор дома, где проживает соперник, и разбил его машину, - сообщили в пресс-службе полиции.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU