Мэрия Калининграда выделила 12,5 млн рублей на ремонт моста в поселке Прегольский

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-21T10:33:12+03:00

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Администрация Калининграда выделила 12,5 млн рублей на ремонт мост через ручей Лесной в микрорайоне Прегольский. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Напомним, два года назад мост был признан аварийным и не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Сначала власти ограничили движение по мосту тяжелого транспорта, а затем обустроили временный мост.

Отметим, что дорога, участок которой проходит по мосту - единственная для жителей Прегольского, связывающая их с остальной территорией города.

ИСТОЧНИК KP.RU