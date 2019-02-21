2019-02-21T10:33:12+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделила 12,5 млн рублей на ремонт моста в поселке Прегольский

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Администрация Калининграда выделила 12,5 млн рублей на ремонт мост через ручей Лесной в микрорайоне Прегольский. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Напомним, два года назад мост был признан аварийным и не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Сначала власти ограничили движение по мосту тяжелого транспорта, а затем обустроили временный мост.

Отметим, что дорога, участок которой проходит по мосту - единственная для жителей Прегольского, связывающая их с остальной территорией города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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