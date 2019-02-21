В Калининграде дети из девяти школ вступили в ряды «Юнармии»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-21T10:40:35+03:00

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В Калининграде состоялось очередное посвящение школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Торжественную клятву дали 147 мальчиков и девочек из школ №№ 3, 10, 13, 19, 23, 25, 35, 72 и Калининградского морского лицея. Как сообщает пресс-служба администрации города, впервые в ряды юнармейцев вступили дети военнослужащих из воинских частей № 40129 и №51061. Все они показывают лучшие результаты в мероприятиях военно-патриотического направления, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях и в акциях.

Ребятам значки «Юнармии».

Старт движению «Юнармия» в Калининграде был дан 14 апреля 2017 года. В ряды юнармейцев принято 677 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU