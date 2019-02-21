2019-02-21T10:48:02+03:00
Общество

Калининградская область получит 5 млрд рублей на реализацию мероприятий нацпроектов

Виктор Сергеев
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Правительство Калининградской области заключило 25 соглашений о субсидиях на реализацию мероприятий нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал губернатор Антон Алиханов, в ближайшие три года регион получит из федерального бюджета 5,2 млрд рублей, из них 2,7 млрд поступят уже в этом году.

В частности, 1,4 млрд рублей направят на создание новых рабочих мест в детсадах, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, поддержку спортивных организаций

На детское здравоохранение в этом году выделят 444 млн рублей. 771 млн рублей направят на строительство новых школ, на поддержку культуры запланировано потратить почти 90 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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