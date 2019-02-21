В Калининграде мужчина украл продукты, которые привезли в супермаркет

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-21T10:58:17+03:00

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В Калининграде мужчина проник на территорию супермаркета и из зоны погрузки и выгрузки товара украл две коробки с хозяйственными товарами и продуктами. Инцидент случился на ул. Зои Космодемьянской.

Наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области, получив описание злоумышленника, задержал мужчину.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, злоумышленника взяли с похищенным товаром.

Подозреваемого передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU