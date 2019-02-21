В Калининграде мужчина украл продукты, которые привезли в супермаркет
Злоумышленника задержали по горячим следам
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде мужчина проник на территорию супермаркета и из зоны погрузки и выгрузки товара украл две коробки с хозяйственными товарами и продуктами. Инцидент случился на ул. Зои Космодемьянской.
Наряд вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калининградской области, получив описание злоумышленника, задержал мужчину.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, злоумышленника взяли с похищенным товаром.
Подозреваемого передали полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU