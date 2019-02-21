Утренняя «Ласточка» Светлогорск-Калининград будет теперь останавливаться в Чкаловске

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-21T11:25:25+03:00

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Проезд «ласточка», который каждый будний день ходит из Светлогорска в Калининград, с 25 февраля будет делать остановку на станции в Чкаловске. Как сообщает пресс-служба КЖД, это будет короткая минутная остановка.

При этом время в пути и расписание движения этого так называемого «Делового экспресса» не изменится. Из Светлогорска-2 экспресс по-прежнему будет отправляться в 8:00, со станции Пионерский Курорт - в 8:12, прибывать на станцию Чкаловск в 8:32, на Северный вокзал Калининграда в 8:38.

Напомним, по рабочим дням между Чкаловском и Калининградом курсируют 19 поездов. Назначение остановки на станции Чкаловск еще одного поезда позволит жителям микрорайона быстрее и комфортнее добираться на работу в утренние часы.

ИСТОЧНИК KP.RU