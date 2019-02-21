2019-02-21T11:23:31+03:00
Общество

В Калининграде на семи улицах в течение дня не будет воды

Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня не будет воды на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов холодной воды не будет на ул. Багратиона 136-154, 142а, ул. Серпуховская 46 (д/сад № 28), ул. Чкалова 66-68, ул. Осипенко 2-6, 10-20, ул. Ростовская 41-43, ул. Каштановая аллея 135а-в, 131-135.

Для ремонта участка теплотрассы с 13.00 до 15.00, отключат горячую воду в домах по Литовский вал 32-34.

Без света до 13 часов останутся дома на:ул. Алданская 4, 9, 10 (поликлиника № 6), 8 (д/сад № 128), 11, 12-18, 11-15, 24-24а, 28-28а, ул. Лужская 23а, 29.

До 17 часов электричества не будет на ул. Б. Хмельницкого 12 (д/сад № 113), 51-53, 57-59, ул. Багратиона 69, ул. Мл. лейт. Ротко 2.

До 18 часов света не будет на Московский пр-т 246, 250, 252, ул. Миклухо-Маклая 10-20, 15, ул. Толбухина 3-25, 29, 35-39, 55, ул. Холмогорская 1-39, 2-20, 24-40, ул. Баженова 52-62, 66, 70-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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