В Полесском районе «Ниссан» опрокинулся в кювет: двое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Два человека пострадали в ДТП в Полесском районе в среду, 20 февраля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 7-м километре автодороги «Полесск-Головкино-Матросово». Водитель «Нисана» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и 19-летний пассажир иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU