В Полесском районе «Ниссан» опрокинулся в кювет: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-21T11:27:26+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Полесском районе в среду, 20 февраля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 7-м километре автодороги «Полесск-Головкино-Матросово». Водитель «Нисана» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и 19-летний пассажир иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU