В Светлом пенсионер на «Рено» сбил выбежавшую на дорогу 8-летнюю девочку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светлом в результате наезда пострадал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице 1-я Маяковского. В сторону улицы Ленина двигался автомобиль «Рено», 70-летний водитель которого сбил ребенка, который вышел на проезжую часть дороги из-за припаркованной машины.
В результате наезда 8-летняя девочка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU