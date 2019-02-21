В Светлом пенсионер на «Рено» сбил выбежавшую на дорогу 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-21T11:31:50+03:00

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В Светлом в результате наезда пострадал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице 1-я Маяковского. В сторону улицы Ленина двигался автомобиль «Рено», 70-летний водитель которого сбил ребенка, который вышел на проезжую часть дороги из-за припаркованной машины.

В результате наезда 8-летняя девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU