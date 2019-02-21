В Зеленоградске прокуратура заставила предприятие выплатить зарплату работнику

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-21T11:45:46+03:00

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В Зеленоградске муниципальное предприятие погасило задолженность по зарплате после вмешательства районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

МАУ «Благоустройство» задолжало одному из сотрудников выплату зарплаты за 2018 год. Задолженность составила более 50 тысяч рублей.

После принятия мер прокурорского реагирование предприятие нашло деньги и погасило задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU