В Зеленоградске прокуратура заставила предприятие выплатить зарплату работнику
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Зеленоградске муниципальное предприятие погасило задолженность по зарплате после вмешательства районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
МАУ «Благоустройство» задолжало одному из сотрудников выплату зарплаты за 2018 год. Задолженность составила более 50 тысяч рублей.
После принятия мер прокурорского реагирование предприятие нашло деньги и погасило задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU