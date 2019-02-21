В Нестерове будут судить проводника поезда за контрабанду янтаря
.Фото: Таможня Калининградской области
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В Нестеровский районный суд поступило уголовное дело о контрабанде янтаря на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в октябре прошлого года проводник-электромонтер почтового вагона поезда «Калининград-Москва» спрятал в кладовом помещении почти 40 кг янтаря стоимостью более 5 млн рублей.
В ходе досмотра на границе вагон вскрыли и контрабанду нашли сотрудники таможни.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU