В Нестерове будут судить проводника поезда за контрабанду янтаря

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-21T12:00:36+03:00

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В Нестеровский районный суд поступило уголовное дело о контрабанде янтаря на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в октябре прошлого года проводник-электромонтер почтового вагона поезда «Калининград-Москва» спрятал в кладовом помещении почти 40 кг янтаря стоимостью более 5 млн рублей.

В ходе досмотра на границе вагон вскрыли и контрабанду нашли сотрудники таможни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU