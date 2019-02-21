В Калининграде перекладывают плитку на недавно отремонтированной улице Баранова

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-21T12:08:18+03:00

В районе пешеходной зоны работает бригада из пяти человек

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В Калининграде на недавно отремонтированной улице профессора Баранова начали перекладывать плитку. В четверг утром в районе пешеходной зоны, открытой в прошлом году, работает бригада из пяти человек. Рабочие перекладывают клинкерное тротуарное покрытие вокруг деревьев и в местах, где просел грунт.

Подрядчик ремонтирует улицу за свой счет по гарантийным обязательствам.

Напомним, калининградцы заметили результат некачественного ремонта улицы Баранова в начале февраля. На пешеходной зоне просел грунт, что привело в порче дорогой клинкерной плитки. А в некоторых местах плитку можно было просто вытащить руками.

- Там есть гарантийное обязательство, - говорил тогда глава города Алексей Силанов, - Все это будет устраняться.

Также мэр добавил, что «сейчас идет проработка вопросов о том, каким образом задействовать эту пешеходную зону в весенне-летний и осенний период».

Напомним, на благоустройство улицы Баранова в Калининграде в марте прошлого года «ДОМ.РФ» по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева выделил 300 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU