Сбившего школьницу в Калининграде водителя до этого штрафовали 56 раз

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-21T12:47:39+03:00

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В ходе расследования дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 13-летняя школьница, вскрылись довольно любопытные факты.

Напомним: в одиннадцатом часу утра минувшей среды на улице Муромской в Калининграде 27-летний водитель «БМВ» сначала выехал на полосу встречного движения, а затем сбил там девочку, которая решила перейти дорогу в не установленном для этого месте. В результате ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, а за автомобилиста взялись сотрудники ГИБДД.

И - бинго! Выяснилось, что за последние три года любитель езды по «встречке» 56 раз привлекался к ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. Предпоследний раз это произошло уже в январе этого года, когда «стритрейсер» решил на скорости проскочить перекресток и спровоцировал транспортную аварию. Но до последнего момента наказание ограничивалось штрафами, 23 из которых, кстати, нарушитель так и не оплатил. После наезда на пешехода было возбуждено очередное административное производство. И теперь у водилы могут отнять права аж на полтора года!

Что помешает завзятому лихачу продолжать ездить – теперь уже без документов – не очень понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU