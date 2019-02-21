В Гусеве задержали трех нелегальных таксистов
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Гусеве инспекторы ГИБДД выявили троих водителей, которые осуществляли перевозку пассажиров без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водители такси были выявлены в тот момент, когда с ними расплачивались пассажиры.
Нарушители были привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Им грозят штрафы до 2000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU