В Гусеве задержали трех нелегальных таксистов

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-21T12:51:28+03:00

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В Гусеве инспекторы ГИБДД выявили троих водителей, которые осуществляли перевозку пассажиров без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водители такси были выявлены в тот момент, когда с ними расплачивались пассажиры.

Нарушители были привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Им грозят штрафы до 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU