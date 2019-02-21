В Калининграде стартовала продажа билетов на Музейную ночь-2019

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-21T13:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году традиционная акция «Музейная ночь» пройдет в Калининградской области 17-18 мая. Онлайн-продажа билетов уже открыта на официальном сайте мероприятия. Единый билет обойдется в 500 рублей.

В этом году музеи города Калининграда откроют двери ночным посетителям 17 мая, в областных музеях и Калининградском зоопарке – 18 мая.

Единый билет можно приобрести в интернете до 20 марта. В начале апреля стартуют продажи в кассах города. Предполагается, что бумажные билеты в апреле будут стоить 600 рублей.

Главной темой «Ночи» станет Год театра в России. Отдельную программу готовит областной драматический театр.

По единому билету можно будет посетить несколько музеев Калининграда. Билет также дает право проезда на специальных автобусах, курсирующих между площадками ночью.

Подробная программа мероприятия будет представлена позднее на сайте «Ночи музеев».

ИСТОЧНИК KP.RU