На улицах Балтийска выявили 20 брошенных автомобилей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-21T13:20:53+03:00

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На территории Балтийска выявили 20 старых брошенных автомобилей. Об этом сообщается на странице администрации города в «Вконтакте».

Автомобили, которые уже длительное время не используются по назначению, обнаружили в ходе рейдов во дворах и улицах.

- На некоторых машинах нет государственных регистрационных знаков. Все автомобили и места их расположения зафиксированы, информация направлена в ГИБДД, - рассказали в администрации Балтийска, добавив, что как только найдутся собственники, им выдадут предписания на эвакуацию автотранспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU