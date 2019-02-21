На улицах Балтийска выявили 20 брошенных автомобилей
.Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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На территории Балтийска выявили 20 старых брошенных автомобилей. Об этом сообщается на странице администрации города в «Вконтакте».
Автомобили, которые уже длительное время не используются по назначению, обнаружили в ходе рейдов во дворах и улицах.
- На некоторых машинах нет государственных регистрационных знаков. Все автомобили и места их расположения зафиксированы, информация направлена в ГИБДД, - рассказали в администрации Балтийска, добавив, что как только найдутся собственники, им выдадут предписания на эвакуацию автотранспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU