В Калининграде проведут Кубок по настольному теннису среди слепых
Соревнования продлятся четыре дня
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Второй Открытый Кубок по настольному теннису (спорт слепых) торжественно откроется 22 февраля. Игры состоятся в гостинице «Дейма», где установили три теннисных стола.
Как сообщают организаторы, в соревнованиях примут участие незрячие спортсмены из регионов России и стран ближнего зарубежья. Ожидается участие 40 человек. В Калининград приедут, в том числе, члены сборной России и лидеры чемпионатов других стран.
Главным судьей выступает Виталий Лобовкин из Белоруссии.
Входя для болельщиков и зрителей свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU