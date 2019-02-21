В Калининграде проведут Кубок по настольному теннису среди слепых

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-21T13:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй Открытый Кубок по настольному теннису (спорт слепых) торжественно откроется 22 февраля. Игры состоятся в гостинице «Дейма», где установили три теннисных стола.

Как сообщают организаторы, в соревнованиях примут участие незрячие спортсмены из регионов России и стран ближнего зарубежья. Ожидается участие 40 человек. В Калининград приедут, в том числе, члены сборной России и лидеры чемпионатов других стран.

Главным судьей выступает Виталий Лобовкин из Белоруссии.

Входя для болельщиков и зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU