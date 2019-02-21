Власти выделили 16,4 млн рублей на ремонт томографа в детской областной больнице

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-21T14:03:49+03:00

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Региональное правительство выделило из резервного фонда средства на ремонт томографа в детской областной больнице. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

16 млн 451 тыс рублей будут направлены на ремонт магнитно-резонансного томографа GE OPTIMA MR 450w с заменой запасных частей.

Отметим, что на сайте детской областной больницы еще 4 февраля появилось сообщение, что приостанавливается прием пациентов на проведение томографии.

ИСТОЧНИК KP.RU