Власти выделили 16,4 млн рублей на ремонт томографа в детской областной больнице
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Региональное правительство выделило из резервного фонда средства на ремонт томографа в детской областной больнице. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
16 млн 451 тыс рублей будут направлены на ремонт магнитно-резонансного томографа GE OPTIMA MR 450w с заменой запасных частей.
Отметим, что на сайте детской областной больницы еще 4 февраля появилось сообщение, что приостанавливается прием пациентов на проведение томографии.
ИСТОЧНИК KP.RU