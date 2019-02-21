Калининградец установил на свой джип чужие номера и обокрал АЗС

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-21T14:02:30+03:00

Надеясь, что найти его не удастся, владелец «Range Rover» залил полный бак топлива и уехал, не заплатив

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В ноябре прошлого года 29-летний житель Светлогорского района возле одного из местных санаториев нашел автомобильные регистрационные номера, видимо, потерянные хозяином машины. Пораскинув мозгами, как выгоднее использовать находку, калининградец взял и установил чужие «номера» на свой «Range Rover». После чего отправился на ближайшую автозаправку, залил в бак внедорожника больше 87 литров топлива и скрылся, не заплатив.

Афера была настолько незамысловатой, что раскрыть ее оказалось по силам обычным участковым уполномоченным полиции. Падкого на халяву автомобилиста задержали – кстати, эта судимость будет первой в его жизни. Наказание за "подделку идентификационного номера транспортного средства" грозит не бог весть какое – до года исправработ. Но поражает жлобство владельца престижной иномарки, который на этой махинации выгадал четыре тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU