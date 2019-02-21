2019-02-21T15:31:12+03:00
Общество

Балтфлот завершил тренировки по дозаправке самолетов в небе над Калининградской областью

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининградской области завершились плановые тренировки по дозаправке в воздухе самолетов морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Всего пилоты бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30СМ выполнили свыше 50 полетов с отработкой дозаправки топливом в воздухе над Калининградской областью.

- Экипаж топливозаправщика Ил-78 поднимался в воздух с максимальной взлётной массой около 200 тонн, передавая во время полёта не менее 10 тонн каждому из самолётов морской авиации. Пилоты на высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 550-600 км/ч приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой «контактировались» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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