В Калининграде гастарбайтер подделал документы, чтобы получить вид на жительство
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде выявили гастарбайтера, который пытался по поддельным документам получить вид на жительство. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
21-летний уроженец одной из республик Средней Азии предоставил в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинградскому району документы с признаками подделки.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», ему грозит арест на срок до 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU