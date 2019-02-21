В Калининграде гастарбайтер подделал документы, чтобы получить вид на жительство

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-21T15:33:39+03:00

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В Калининграде выявили гастарбайтера, который пытался по поддельным документам получить вид на жительство. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

21-летний уроженец одной из республик Средней Азии предоставил в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинградскому району документы с признаками подделки.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», ему грозит арест на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU