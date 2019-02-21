2019-02-21T15:46:02+03:00
Общество

Музей Мирового океана заставляют платить за вывоз мусора в 30 раз больше, чем в прошлом году

Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Под пресс "мусорной реформы" попал и самый популярный музей Калининграда. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замдиректора учреждения Алексея Буданова, накануне госпредприятие "Единая система обращения с отходами" предложило музею заключить годовой контракт на вывоз мусора на сумму более 7,1 млн рублей, в то время как в прошлом году аналогичная услуга обходилась музею не более 250 тысяч рублей в год.

- У нас, безусловно есть какая-то хозяйственная деятельность, но предложено заплатить более 7 млн рублей за шесть мусорных контейнеров (на территории музея). Мы уже обратились к руководству региона, чтобы пересмотрели коэффициенты вернули их в плоскость разумных исчислений, - цитирует издание Алексея Буданова.

По словам замдиректора музея, многократный рост тарифа коснулся всех учреждений культуры в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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