Музей Мирового океана заставляют платить за вывоз мусора в 30 раз больше, чем в прошлом году
Под пресс "мусорной реформы" попал и самый популярный музей Калининграда. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на замдиректора учреждения Алексея Буданова, накануне госпредприятие "Единая система обращения с отходами" предложило музею заключить годовой контракт на вывоз мусора на сумму более 7,1 млн рублей, в то время как в прошлом году аналогичная услуга обходилась музею не более 250 тысяч рублей в год.
- У нас, безусловно есть какая-то хозяйственная деятельность, но предложено заплатить более 7 млн рублей за шесть мусорных контейнеров (на территории музея). Мы уже обратились к руководству региона, чтобы пересмотрели коэффициенты вернули их в плоскость разумных исчислений, - цитирует издание Алексея Буданова.
По словам замдиректора музея, многократный рост тарифа коснулся всех учреждений культуры в Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU