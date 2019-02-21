2019-02-21T15:53:52+03:00
Происшествия

Насиловавший свою падчерицу калининградец получил 16 лет «строгача»

Свою вину в совершенных преступлениях педофил в ходе следствия так и не признал
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня, 21 февраля в Калининграде суд вынес приговор мужчине, который три месяца подряд насиловал свою падчерицу. Как было установлено, свои преступления 41-летний педофил совершал с августа по октябрь 2016 года. Его жертве на тот момент не исполнилось и пяти лет.

- Мужчина вину в совершенных преступлениях не признал, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. – Однако следствием собран значительный объем доказательств, которые исследованы судом и признаны достаточными для признания подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Извращенцу предстоит провести в стенах колонии строгого режима 16 следующих лет. После выхода на свободу он еще два года будет ограничен в своих перемещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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