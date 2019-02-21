2019-02-21T16:23:17+03:00
Дом. Семья

Для маленького орангутана в Калининградском зоопарке выбрали имя

Малыша назвали Оле, что в переводе с норвежского значит Предок
Александр КАТЕРУША
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Маленький Оле на ручках у мамы.Маленький Оле на ручках у мамы.Фото: Михаил ПУЛИКОВ
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Зоологи Калининградского зоопарка определились с именем для маленького орангутана - его назвали Оле (Ole), что в переводе с норвежского означает «предок, прародитель». Как пояснили «КП» в пресс-службе зоопарка, на скандинавский манер орангутана назвали потому, что его отец – Бенджамин – большую часть жизни прожил в зоопарке города Ольборга (Дания).

Эту кличку и основные сведения о детеныше занесут в паспорт орангутана, а также в международную информационную базу данных, которую с 1974 года ведет международная некоммерческая организация «Species360».

23 февраля маленькому Оле исполняется 3 месяца. До сих пор сохраняется его непрерывный телесный контакт с материю. Нонна носит малыша на себе, лишь изредка отпуская его. Малыш будет питаться материнским молоком примерно до 2,5 лет.

Напомним, первый за долгое время детеныш орангутана родился в Калининградском зоопарке 23 ноября 2018 года. Родителями стала пара орангутанов Нонна (в 2016 году прибыла из Московского зоопарка) и Бенджамин (в 2016-м прибыл из зоопарка Ольборга).

ИСТОЧНИК KP.RU

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