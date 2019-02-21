2019-02-21T16:39:53+03:00
Политика

Генкосул: Поляки будут значительно чаще посещать Калининград после введения электронных виз

Кирилл Алексеев
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С 1 июля 2019 года иностранные граждане смогут получать российскую электронную визу для посещения Калининградской области. После этого, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генконсула Польши в Калининграде Анну Новаковску, польские туристы станут значительно чаще посещать самый западный регион России.

- Введение электронных виз, по моему мнению, приведет к значительному росту польских туристов в Калининградской области, - сказала генконсул. - Если любой поляк сможет в интернете зарегистрироваться и пройти польско-российскую границу без проблем, как это было в дни проведения ЧМ-2018, это станет хорошим стимулом для тех, кто едет с туристическими целями.

Анна Новаковска также отметила, что полякам нередко сложно получить визу, и многие считают, что стоит она дорого. Введение электронных виз снимет эти вопросы.

Добавим, что перечень стран, граждане которых смогут рассчитывать на получение электронной визы для посещения Калининграда, еще не утвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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