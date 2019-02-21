23 февраля в Калининграде изменится движение трех автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-21T16:49:23+03:00

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В субботу, 23 февраля, в Калининграде для проведения праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества будет закрыто движение на участке Гвардейского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 19:30 до 22 часов будет зарыто движение на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной, и ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

На время закрытия движения автобусный маршрут № 4 поедет по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому и Московскому проспектам, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 49 будет следовать с Московского проспекта по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении с Ленинского на Московский проспект с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Ген.-фельдм. Румянцева и далее по Московскому проспекту по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 75 и троллейбусный маршрут № 2 направят по ул. Театральной, Ленинскому, Московскому проспектам. В обратном направлении по тому же маршруту.

Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытые участки дорог по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.

ИСТОЧНИК KP.RU