Под Калининградом лишили свободы серийного вора и грабителя

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-21T17:43:20+03:00

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Месяц уличного террора устроил своим землякам житель города Неман в сентябре прошлого года.

Для начала 8-го числа он обокрал в квартире на улице Победы своего собутыльника, который вырубился первым: забрал его мобильный телефон, смарт-часы, из уха вытащил золотую серьгу, а из штанов - ремень натуральной кожи.

Уже на следующий день, ввязавшись в драку возле магазина на улице Красноармейской, ушлый неманчанин разжился еще одним мобильником, который в пылу сражения обронил противник.

Окончательно войдя во вкус легкой добычи, вор переквалифицировался в грабителя, 21 сентября подкараулив на Красноармейской прохожую девушку. Получив сильный удар по затылку, та упала без сознания, после чего нападавший снял с жертвы золотые украшения и выгреб из сумочки мобильный телефон.

В суде все пошло по модной нынче схеме: преступник заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, рассчитывая, что, по закону, в этом случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Государственный обвинитель и потерпевшие, как обычно, не возражали. А с учетом того, что молодчик успел частично возвратить похищенное одному из потерпевших, плюс оставляющее желать лучшего состояние здоровья активно пьющего подсудимого, все решилось для него как нельзя лучше.

Следующий три года, три месяца и еще 25 дней гроза неманских улиц проведет в исправительной колонии общего режима. Заодно компенсировав другому потерпевшему материальный ущерб в размере 8 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU