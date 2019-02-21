Калининградский проект "Страна других. Дети" получил национальную премию "Серебряный Лучник"

21 Февр. 21:23 2019-02-21T23:53:04+03:00

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В четверг вечером в Москве прошла церемония награждения победителей национальной премии в области общественных связей "Серебряный Лучник". И мы рады сообщить, что национальную премию в номинации "Благотворительность" взял проект медиагруппы "Западная пресса" "Страна других. Дети", в котором самое активное участие принимала "Комсомолка". Награду в столице получила один из организаторов и ведущая проекта Елена Волова.

В рамках проекта в прошлом году прошла серия мероприятий, в которых участвовали ребятишки с особенностями в развитии. Дети побывали в студии радио "Комсомольская правда", где провели серию интервью со знаменитыми земляками, поучаствовали в акции в Янтарном "Другой пляж", были также акции "Другой оркестр", "Другой театр" и другие. "Комсомолка" подробно освещала все мероприятия.

Национальная премия в области развития связей с общественностью "Серебряный Лучник" была учреждена 25 июня 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ. Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. Она является одной из наиболее престижных премий в сфере PR. В феврале этого года национальная премия будет вручаться в 22-й раз.

ИСТОЧНИК KP.RU