В Гурьевске сгорел магазин с оргтехникой
Пожар случился на улице Виноградной
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В минувший четверг 21 февраля вечером пожарные по тревоге выезжали в садовое товарищество «Заречье» Гурьевского района. На часах было 22:18, когда поступило сообщение о возгорании.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном здании в помещении магазина, расположенного на первом этаже, сгорела оргтехника и продукты. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, с огнем быстро справились.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU