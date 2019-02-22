2019-02-22T08:32:30+03:00
Происшествия

В Гурьевске сгорел магазин с оргтехникой

Пожар случился на улице Виноградной
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший четверг 21 февраля вечером пожарные по тревоге выезжали в садовое товарищество «Заречье» Гурьевского района. На часах было 22:18, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном здании в помещении магазина, расположенного на первом этаже, сгорела оргтехника и продукты. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, с огнем быстро справились.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ветеранам и многодетным сделали скидку 50% на вывоз мусора
Депутат Облдумы: Мы заставим мусорного оператора услышать бизнес
В Калининграде на публичных слушаниях обсудят строительство храма на ул. Артиллерийской
В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов
Из калининградских школ предложили убрать парагвайскую говядину и «курицу, непонятно откуда»
Алиханов – о сельхозкооперации: Это хорошее подспорье для создания рабочих мест на селе
На участке ул.Герцена в Калининграде ограничили скоростной режим
Калининградка отсудила у соседей более 80 тысяч за залитую квартиру
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя
В калининградскую «Балтику» перешел воспитанник ЦСКА
В «Храброво» сообщили о возможных задержках авиарейсов из Москвы
За сутки в Калининградской области оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей
Алиханов призвал модернизировать уличное освещение во всех калининградских муниципалитетах
Александр Ярошук о мусорной реформе: Произошло, как по Черномырдину
Александр Ярошук прокомментировал слухи о выдвижении кандидатом на пост губернатора Севастополя
В Калининграде рабочие, обрезая ветки дерева, уронили фонарный столб
Общественная баня на улице Суворова в Калининграде заработает к весне