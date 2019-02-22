В Гурьевске сгорел магазин с оргтехникой

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-22T08:32:30+03:00

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В минувший четверг 21 февраля вечером пожарные по тревоге выезжали в садовое товарищество «Заречье» Гурьевского района. На часах было 22:18, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном здании в помещении магазина, расположенного на первом этаже, сгорела оргтехника и продукты. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, с огнем быстро справились.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU