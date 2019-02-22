В Калининградской области за сутки сгорело больше 4 га травы в полях
В Калининградской области продолжается сезон горящей травы в полях. Только за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 5 случаев возгорания прошлогодней растительности.
По данным пресс-службы областного Управления МЧС России, общая площадь возгорания превысила 4 гектара. Палы были зафиксированы на территории Светлогорского, Неманского, Краснознаменского и Гвардейского городских округов.
Всего же с начала года было зафиксировано уже 12 палов.
Спасатели напоминают, что несанкционированные поджоги травы небезопасны и, в том числе, создают угрозу лесным массивам. По закону за поджоги травы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU