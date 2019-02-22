В Калининграде председатель СНТ напал на жителей, которые хотели интернет
В Калининграде на председателя СНТ завели уголовное дело за причинение вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
49-летний мужчина распылил в сторону двоих жителей садового общества газовый баллончик. Сообщается, что перед этим произошел конфликт из-за того, что люди просили организовать подключение к Интернету.
- Гражданам потребовалась медицинская помощь, врачи зафиксировали у них химические ожоги глаз первой степени. Согласно результатам медэкспертизы, здоровью потерпевшим был нанесен легкий вред здоровью, - сообщили в полиции.
Председателю СНТ грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU