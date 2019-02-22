В Калининграде председатель СНТ напал на жителей, которые хотели интернет

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-22T10:17:39+03:00

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В Калининграде на председателя СНТ завели уголовное дело за причинение вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

49-летний мужчина распылил в сторону двоих жителей садового общества газовый баллончик. Сообщается, что перед этим произошел конфликт из-за того, что люди просили организовать подключение к Интернету.

- Гражданам потребовалась медицинская помощь, врачи зафиксировали у них химические ожоги глаз первой степени. Согласно результатам медэкспертизы, здоровью потерпевшим был нанесен легкий вред здоровью, - сообщили в полиции.

Председателю СНТ грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU