В Калининграде для юных спортсменов устроили выставку… автоматов и гранатометов
В Калининграде в рамках празднования Дня защитника отечества в спорткомплекс «Россия» пригласили не только детей из отделения дзюдо и самбо региональной школы олимпийского резерва, но и представителей силовых структур.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, с ребятами и их родителями общались представители спецназа регионального УФСИН.
Чем был обусловлен такой выбор, у министерстве не пояснили.
Сообщается, что спецназовцами была организована выставка оружия и спецсредств, применяемых в службе.
Так, дзюдоисты ознакомились с образцами автоматов, пистолетов-пулеметов и даже гранатомета. Детям показали также защитную экипировку и обмундирование отряда.
После так этой выставки ребята приняли участи в календарных квалификационных состязаниях по любимому олимпийскому единоборству.
Кстати, 23 и 24 февраля Дню защитника отечества в Калининградской области пройдет еще ряд мероприятий. Например, в спорткомплексе Светлогорска проведут международный турнир по греко-римской борьбе, а в калининградском спортзале «Динамо» пройдет первенство региона и открытый кубок по рукопашному бою.
ИСТОЧНИК KP.RU