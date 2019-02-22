В Калининграде для юных спортсменов устроили выставку… автоматов и гранатометов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-22T10:21:13+03:00

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В Калининграде в рамках празднования Дня защитника отечества в спорткомплекс «Россия» пригласили не только детей из отделения дзюдо и самбо региональной школы олимпийского резерва, но и представителей силовых структур.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, с ребятами и их родителями общались представители спецназа регионального УФСИН.

Чем был обусловлен такой выбор, у министерстве не пояснили.

Сообщается, что спецназовцами была организована выставка оружия и спецсредств, применяемых в службе.

Так, дзюдоисты ознакомились с образцами автоматов, пистолетов-пулеметов и даже гранатомета. Детям показали также защитную экипировку и обмундирование отряда.

После так этой выставки ребята приняли участи в календарных квалификационных состязаниях по любимому олимпийскому единоборству.

Кстати, 23 и 24 февраля Дню защитника отечества в Калининградской области пройдет еще ряд мероприятий. Например, в спорткомплексе Светлогорска проведут международный турнир по греко-римской борьбе, а в калининградском спортзале «Динамо» пройдет первенство региона и открытый кубок по рукопашному бою.

ИСТОЧНИК KP.RU