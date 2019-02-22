На улице Серпуховской задержали калининградца с 10 свертками гашиша

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-22T10:21:36+03:00

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В Калининграде полицейские задержали местного жителя за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Серпуховской полицейские обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. На просьбу он стал убегать.

- Полицейские догнали мужчину и в ходе досмотра обнаружили и изъяли у него 10 свёртков гашишем общей массой 16,17 граммов, что является значительным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU