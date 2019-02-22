25 калининградских волонтеров отправились на Универсиаду в Красноярск
Двадцать пять калининградских волонтеров отправились на Универсиаду в Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В Калининградской области с дирекцией Универсиады заключено два договора о сотрудничестве: с БФУ им. Канта и областным центром молодежи. В составе делегации как студенты различных вузов региона, так и работающие люди разного возраста, многие из которых имеют большой волонтерский опыт и помогали в организации чемпионата мира по футболу в Калининграде, - сообщили в пресс-службе правительства.
Молодые люди будут помогать в организации XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Порядка 35 тысяч человек претендовали на участие в играх в качестве добровольцев, из них были отобраны только пять тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU