25 калининградских волонтеров отправились на Универсиаду в Красноярск

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-22T10:26:19+03:00

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Двадцать пять калининградских волонтеров отправились на Универсиаду в Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Калининградской области с дирекцией Универсиады заключено два договора о сотрудничестве: с БФУ им. Канта и областным центром молодежи. В составе делегации как студенты различных вузов региона, так и работающие люди разного возраста, многие из которых имеют большой волонтерский опыт и помогали в организации чемпионата мира по футболу в Калининграде, - сообщили в пресс-службе правительства.

Молодые люди будут помогать в организации XXIX Всемирной зимней универсиады 2019. Порядка 35 тысяч человек претендовали на участие в играх в качестве добровольцев, из них были отобраны только пять тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU